CHP'de deprem! Toplu şekilde istifa ettiler
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
CHP Mardin il yönetiminde, aralarında yedek üyelerin de bulunduğu 9 kişi toplu şekilde istifa etti. CHP Genel Merkezi'nin, Mardin il başkanlığını yeniden yapılandırması bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin İl yönetimi istifa depremiyle sarsıldı.
9 KİŞİ İSTİFA ETTİ
İstifa eden 9 kişi, istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi'ne göndererek partiyle ilişkilerini sonlandırdı. İstifa eden üyeler, istifa gerekçelerini açıklamadı. CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ise istifaları doğruladı.
CHP Genel Merkezi'nin, Mardin il başkanlığını yeniden yapılandırması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir