Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kim oturdu?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kim oturdu?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
CHP&#039;de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu&#039;nun koltuğuna kim oturdu?
Gündem Haberleri

CHP'deki tüzük kurultayına gözlerin çevrildiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.

CHP'deki kurultay gününde dikkatler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Ankara'da gerçekleştirilen kurultayla parti tüzüğünde pek çok maddenin değişmesi bekleniyor ancak içlerinde uzlaşıya varılmayan tartışmalı maddeler de var.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILMADI

Protokolde, CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yer ayrıldığı görüldü.

Eski Genel Başkanlardan en çok merak edilen Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kim oturdu? - 1. Resim

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA SELİN SAYEK BÖKE OTURDU

CHP’nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu davet edilmesine rağmen katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke oturdu.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kim oturdu? - 2. Resim

BU KEZ SEHBASI HAZIRDI

Nevşehir Hacıbektaş'ta düzenlenen etkinlikte CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde sehpa olmaması tartışmalara neden olmuştu.

Bu kez Kılıçdaroğlu için hazırlanan koltuğun önünde sehpa var ancak kendisi gelmedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kim oturdu? - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Otomobil uçurumdan yuvarlandı, herkes aynı detaya takıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomobil uçurumdan yuvarlandı, herkes aynı detaya takıldı - GündemOtomobil uçurumdan yuvarlandı, herkes aynı detaya takıldıBalıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi yaralandı - GündemBalıkesir'de korkunç kaza! 5 kişi yaralandıAzdavay Belediye Başkanı'nın yeğeninin korkunç sonu! - GündemAzdavay Belediye Başkanı'nın yeğeninin korkunç sonu!Çanakkale'de araç mısır tarlasına uçtu, anne kız canından oldu - GündemAnne ve kızı mısır tarlasında can verdi!MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Libya'da kritik temas! Masada Gazze var - GündemLibya'da kritik temas! Gündem GazzeNesli tehlike altında olan 'Ehrami' sadece Kütahya'da yetişiyor - GündemNesli tehlike altında! Sadece Kütahya'da yetişiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...