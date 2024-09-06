CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu krizi! Kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna kim oturdu?

CHP'deki tüzük kurultayına gözlerin çevrildiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi

CHP'deki kurultay gününde dikkatler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Ankara'da gerçekleştirilen kurultayla parti tüzüğünde pek çok maddenin değişmesi bekleniyor ancak içlerinde uzlaşıya varılmayan tartışmalı maddeler de var.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILMADI

Protokolde, CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yer ayrıldığı görüldü.

Eski Genel Başkanlardan en çok merak edilen Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA SELİN SAYEK BÖKE OTURDU

CHP’nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu davet edilmesine rağmen katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke oturdu.

BU KEZ SEHBASI HAZIRDI

Nevşehir Hacıbektaş'ta düzenlenen etkinlikte CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde sehpa olmaması tartışmalara neden olmuştu.

Bu kez Kılıçdaroğlu için hazırlanan koltuğun önünde sehpa var ancak kendisi gelmedi.