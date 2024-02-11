CHP'nin Hatay adayı kim olacak? Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması

6 Şubat'ta ağır yara alan Hatay'a yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa çağrılarının ardından geçen hafta cevap vermiş ve 'Korkmayacağım, yılmayacağım, sonuna kadar savaşacağım' ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Özgür Özel de bugün partisinin Hatay adayıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Son haftalarda birçok PM toplantısının ertelendiği CHP’de geçen hafta da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumundan dolayı PM toplantısı ertelendi. Hatay’dan yeniden adaylığı tartışılan Savaş’ın isminin gözden geçirilmesi beklenirken, CHP lideri Özgür Özel'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı anma törenine katılan Özgür Özel, "Hatay'da aday değişecek mi?" sorusuna cevap verdi.

Özgür Özel, "Yaptığımız anketler bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilirir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir, fikir verir. Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş

Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 6 Şubat'ta Hatay'da protesto edilmesine ilişkin bir soruya Özel, "Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi.' Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır" diye konuştu.