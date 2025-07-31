Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema’yı resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'nın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Nguema'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oligui Nguema'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Nguema, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Oligui Nguema, merdivenlerde Türkiye ve Gabon bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Nguema, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacaklar ve sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşıyla gerçekleştireceği basın toplantısının ardından konuğu onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.