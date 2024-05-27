Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro ile görüştü

Memur ve emekliler dikkat, hesaplar yapıldı! Zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Memur ve emekliler dikkat, hesaplar yapıldı! Zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi. Ayrıca Erdoğan ile Sanchez, İsrail'in Gazze katliamlarını değerlendirdi. İspanya'nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşılayan Erdoğan, İsrail'i katliamları durdurmaya zorlanma çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanında, İsrail'in Gazze katliamları masaya yatırıldı.

ERDOĞAN İSPANYA'YI TAKDİR ETTİ

Görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler ele alındı. Öte yandan Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

İSRAİL DURDURULMALI

İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan görüşmede Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.