Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2025 20:50 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 21:04 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülkenin ilişkileri ele alınırken, Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. İlgili Haber Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra karar verdi! UKRAYNA-RUSYA BARIŞI İÇİN NET MESAJ Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti. Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti. İlgili Haber Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu! Trump, İstanbul kararını açıkladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru