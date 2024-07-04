Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Al Sani ve Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'da yoğun diplomasi trafiğinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve öncesinde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
İLK TEMAS MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI KHURELSUKH İLE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
KATAR EMİRİ AL SANİ İLE DE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı