Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Al Sani ve Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'da yoğun diplomasi trafiğinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.