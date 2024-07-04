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Dünyanın gözü Putin'den sonra Biden ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Abd Başkanı Joe Biden, Haber

Gündem Haberleri

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta NATO Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı adım adım takip eden dünya basını, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini bekliyor. Batı dünyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Putin ile yüz yüze görüşebilen tek NATO lideri" ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kazakistan'dan dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki teması ABD Başkanı Joe Biden ile olacak.

Dünyanın gözü Putin'den sonra Biden ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 1. Resim

DÜNYANIN GÖZÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşme, 9 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın kilit lider rolünü bir kez daha öne çıkardı.

Batılı kaynaklar, Erdoğan'ın Washington'a Putin ile yüz yüze görüşebilen tek NATO lideri sıfatıyla gideceğini, böylece ittifak içindeki stratejik ağırlık ve farklılığını ortaya koymayı planladığını kaydediyorlar.

Dünyanın gözü Putin'den sonra Biden ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 2. Resim

TÜRKİYE'DEN DENGE POLİTİKASI

Erdoğan'ın Doğu-Batı dengesini korumaya özen gösterdiğini, geçmişte de böyle programlar uyguladığını kaydeden kaynaklar, Türkiye'nin NATO içinde üzerinde uzlaşılan konulara uyum gösterdiğini ve bu açıdan herhangi bir sorun olmadığını kaydediyor.

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dünyanın gözü Putin'den sonra Biden ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 3. Resim

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