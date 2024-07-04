Erdoğan, Astana’da Putin aracılığıyla Esad’a mesaj gönderdi: Suriye’de istikrar için biz hazırız

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kazakistan’a giden Erdoğan, ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye krizi ele alındı. Türkiye, somut adım atılmasını önerdi. Sınırımızın ötesinde bir ‘Teröristan’ kurdurmayacağımızı tekrarlayan Erdoğan, Suriye ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

YÜCEL KOÇ / ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider zirvenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Rusya’nın birlikte Akkuyu Nükleer Santralini yaptığını hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor.

“HEDEF 100 MİLYAR DOLAR”

Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani, 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz.

Putin de yaptığı açıklamada, Erdoğan ile sürekli temas hâlinde olduklarını belirterek “Uzun zamandır görüşmüyoruz. Yüz yüze görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Şunu ifade etmek istiyorum, dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor” dedi.

İki lider basına kapalı 1 saat 8 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği ile ilgili Ankara’dan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Rusya ile Ukrayna arasında adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti” denildi.

“SAVAŞ YAYILMAMALI”

Erdoğan, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan’a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barışı ve huzuru hedef aldığını, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail’in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti.

TERÖRİSTAN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir ‘Teröristan’ kurdurmamakta kararlı olduğunu, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koyarken Türkiye’nin çözüm için iş birliğine hazır olduğunu söyledi.