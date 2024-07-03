Erdoğan Aliyev'e takılmadan edemedi: Bayağı dirisin maşallah

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Temmuz 2024 17:28 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 17:36 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için gittiği Kazakistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Erdoğan Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah" diyerek takıldı.