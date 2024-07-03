Erdoğan Aliyev'e takılmadan edemedi: Bayağı dirisin maşallah
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için gittiği Kazakistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Erdoğan Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah" diyerek takıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.
ALİYEV'E TAKILDI
Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." cevabını verdi.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Erdoğan 3'lü toplantı öncesinde de Rusya lideri Putin'le yaklaşık 70 dakika görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı