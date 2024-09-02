Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev&#039;i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti.

Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Cevdet Yılmaz'dan büyüme mesajı: "Tüketimden, üretim ekonomisine geçiş sürecek"Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günlerdir aranan Narin Güran'ın muhtar amcası tutuklandı - GündemNarin Güran'ın muhtar amcası tutuklandı!Ev sahibi, kiracısı olan polise saldırınca silahla vuruldu - GündemEv sahibi, kiracısı olan polise saldırınca silahla vurulduYargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e yumruk atan saldırgan tutuklandı - GündemMahkeme saldırgan hakkında kararını verdiBaşörtülü olduğu için TSYD tesisine alınmayan öğretmenden suç duyurusu - GündemTürkiye'nin konuştuğu öğretmenden suç duyurusuNiğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli oldu - GündemNiğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli olduEylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi - GündemÖldürülen teröristlerin DNA sonuçları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...