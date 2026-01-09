Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında yer alan Kapitan Andreevo gümrüğünde Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tır kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 6 milyon eurodan fazla değere sahip 739 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Haskovo Bölge Savcılığı’nın verdiği bilgilere göre, Polonya plakalı bir çekici ve yarı römorktan oluşan tır, çıkış yapan yük araçları güzergâhında ekipler tarafından kontrol edildi. Polonya vatandaşı sürücü, Polonya ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye taşınan elektrikli süpürgelere ait belgeleri ekiplere teslim etti. Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından yapılan risk analizi sonrası araç detaylı aramaya gönderildi.

Değeri 6 milyon euroyu aşıyor! Türkiyeye getiriliyordu, 739 kilo sınırda yakalandı

739 KİLO ESRAR ÇIKTI

Detaylı kontroller sırasında beyan edilen yük içerisinde 5 tahta sandık bulundu. Sandıkların içinde 626 paket halinde yeşil ot kütlesi tespit edildi. Yapılan saha testlerinde maddenin 739,210 kilo esrar olduğu ortaya çıktı.

Değeri 6 milyon euroyu aşıyor! Türkiyeye getiriliyordu, 739 kilo sınırda yakalandı

DEĞERİ 6 MİLYON EURODAN FAZLA

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu belirtti. Bu yakalamanın, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 49 yaşındaki Polonya vatandaşı K.S. gözaltına alındı. Şüphelinin, yüksek riskli uyuşturucu maddeyi Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçirmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 72 saat süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi. Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası