DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz PKK'lı terörist Sultan Dağ'ın cenaze törenine katıldı

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terör operasyonlarında kırmızı listedeki PKK'lılar tek tek öldürülüyor. DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in geçtiğimiz günlerde Gercüş kırsalında öldürülen PKK'lı teröristin Sultan Dağ'ın cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

ABD'den terör örgütü için çarpıcı itiraf! PKK/YPG çocukları kaçırmaya devam ediyor

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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! Listeye 8 çizik atıldı, çok sayıda terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! Listeye 8 çizik atıldı, çok sayıda terörist öldürüldü

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Sultan Dağ'ın gömme etkinliğine katıldı.

PKK'LI TERÖRİST SULTAN DAĞ GERCÜŞ KIRSALINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında Bozdoğan-45 operasyonu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleriyle J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat'ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edildi.

DEM MARDİN MİLLETVEKİLİ SALİHA AYDENİZ TERÖRİST SULTAN DAĞ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Sultan Dağ'ın gömme etkinliğine katıldı.