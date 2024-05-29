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Ekmek almaya gidiyordu, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Köpek Saldırısı, Sahipsiz Köpekler, Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlçede kahvehane işleten 58 yaşındaki Necati Dikici, Yukarı Mahalle Nevşehir Caddesi'nde ekmek almak için fırına giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ve yoldan geçen bir tırın korna çalmasıyla kaçan köpeklerden kurtulan Dikici, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Dikici'nin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekmek almaya gidiyordu! Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı - 1. Resim

Dikici, gazetecilere, sakin şekilde yürümesine rağmen sahipsiz köpeklerin bir anda etrafını sarıp saldırdıklarını söyledi.

Ekmek almaya gidiyordu! Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı - 2. Resim

Köpeklerden kurtulmak isterken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan Dikici, "Ekmek almaya giderken önce bir köpek sonra diğerleri saldırdı. 8-10 köpek vardı. Köpekler, karnımı, kollarımı parçaladı. Artık sokağa çıkamam, çok korkuyorum. Kahvehane işletiyordum, artık gidemem. Çevrede haddinden fazla sahipsiz köpek var." dedi.

Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman da ilçede sahipsiz köpeklerin tehlike saçtığını belirterek, "Yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Sokağa çıkmaya korkuyoruz." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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