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Ekrem İmamoğlu davası TRT'de canlı yayınlanacak mı? Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama: 183. madde...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TRT, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Canlı Yayın, Meclis, Kanun Teklifi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin davanın TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin çağrısına destek vermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Duruşmalarda fotoğraf çekilemez, video kaydı yapılamaz" hükmünün yer aldığı Ceza Mahkemesi Kanunu 183. maddesine vurgu yaparken, "Meclisimizde böyle bir kanun teklifi verilip, 183. madde değişirse bu mümkün olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in parti belediyelerinin yolsuzluk davalarının canlı yayınlanması talebi ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "Dava canlı yayınlansın" sözleri hakkında değerlendirmede bulunmuştu.

"GAYET GÜZEL BİR TAKDİR, HAYROLUR"

9 Temmuz'da AK Parti'nin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu davası TRT'de canlı yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama: 183. madde... - 1. Resim

BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİ GERÇEKLERİ GÖRSÜN, HÜKMÜNÜ DE ONA GÖRE VERSİN

MHP lideri Devlet Bahçeli, 8 Temmuz'da partisinin grup toplantısında, "Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL: ÖNEMLİ BİR ADIM

CHP lideri Özgür Özel ise "3T demiştim, görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. Birincisi terörsüz ve demokratik Türkiye, ikincisi tutuksuz yargılanma, üçüncüsü TRT'den canlı yayın. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı, Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'ye ulaşma umuduyla hem iç cepheyi güçlendirme, bir ve beraber olma, etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu davası TRT'de canlı yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama: 183. madde... - 2. Resim

"183. MADDE DEĞİŞİRSE MÜMKÜN OLABİLİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT'de yayınlanması talebiyle ilgili açıklama yaptı.

TV100 canlı yayınına katılan Bakan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuza göre yürütülen bir soruşturma süreci var. Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. Maddesi, duruşmalar alenidir, açıktır, tutanaklar tutulur. Bunlar kamuoyu tarafından görülebilir. Başkaları girip duruşmayı izleyebilir ama ardından gelen madde 183. 'Duruşmalarda fotoğraf çekilemez, video kaydı yapılamaz' şeklinde hüküm var. Bununla ilgili özellikle bu davalarla alakalı eğer meclisimizde böyle bir kanun teklifi verilip 183. madde değişirse bu mümkün olabilir. burada 183. maddenin gerekçesi Ceza Mahkemesi kanunumuz yapılırken, bu konudaki endişeler nedir, canlı yayınlandığında sadece bu dava için geçerli olmayacak. Düzenlediğiniz madde tüm davalar için geçerli olabilecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu davası TRT'de canlı yayınlanacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama: 183. madde... - 3. Resim

"HER KANUN BELLİ BİR SÜREÇTE ÇIKABİLİR"

Yılmaz Tunç, "Bu konuda yasal bir düzenleme gerekirse, 183. maddede bir değişiklik Meclisimizin takdirinde olan bir husus. Meclis Adalet Komisyonu toplanır, ardından Genel Kurula gönderilir. İlk teklifte, yani tabii ki bu Meclis, gündemine hakimdir. Her zaman her kanunu belli bir sürede çıkarabilir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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