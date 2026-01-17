Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Özel Güvenlik Şirketi temsilcileriyle yaptığı çalıştayda sektörün problemleri masaya yatırıldı.

CEMAL EMRE KURT - Sektör temsilcileri para ve değerli eşya taşıma alanında faaliyet gösteren özel güvenlik görevlilerinin uzun süre çalışmaktan kaçındığını belirterek bunun sebebinin de “işin risk düzeyine karşın ücretlerin yetersizliği, aynı ücretle daha kolay işlerin bulunabilmesi ve gelecek kaygısının etkili olduğu” kaydedildi.

Özel güvenlik görevlilerinin, üstlendikleri sorumlulukla aldıkları ücret arasında denge sağlanması önerildi.

Emniyet'ten özel güvenlik raporu: Yüksek risk, düşük maaş güvenlikçileri kaçırtıyor

Şehirler arası para ve değerli eşya naklinde görev yapan silahlı özel güvenlik görevlilerinin, havalimanlarının güvenlikli kargo alanlarına silahlarıyla girişine izin verilmemesinin de taşınan malın korunması açısından sorun oluşturabileceği çalıştay raporuna yansıdı.

ATM’lere para taşıyan araçlara ise hizmet sırasında park cezası yazıldığı, 15 dakika tanınan sürenin yetersiz kaldığı ve bu durumun hizmet süreçlerinde aksamalara yol açtığından dolayı park süresinin 30 dakikaya uzatılması gerektiği önerildi.

