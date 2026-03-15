Samsun'un Alaçam ilçesinde belgesi olan avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği kota ve kurallar çerçevesinde soğuk sulak alanlardan tıbbi sülük toplayarak ek gelir elde ediyor. 1 Eylül–14 Mart arasında yapılan avcılıkta toplanan sülükler, sağlık alanında kullanılmak üzere ilaç firmalarına gönderiliyor. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan sülüklerin uzman hekimler tarafından steril koşullarda uygulanması gerektiği vurgulanırken, belgesiz avcılık yapanlara ağır para cezaları uygulanıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde tıbbi sülük avcılığı yapılıyor. Belgesi olan avcılar, bölgedeki sulak alanlardan topladıkları sülükleri satarak ek gelir elde ediyor. Tıbbi sülük avcılık belgesi ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün belirlediği kota ve kurallar çerçevesinde alınıyor. Belgesiz olarak sülük toplayanlar ise ağır para cezalarına çarptırılıyor.

BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Damar tıkanıklıkları, varis, eklem kireçlenmesi, romatizmal ağrılar, migren, fıtıklar, sedef, egzama gibi cilt hastalıkları ve mikrocerrahi sonrası kan dolaşımını düzenlemek amacıyla kullanıldığı bilinen sülükler, insan sağlığına uygun hale getirildikten sonra tedavi amaçlı kullanılıyor. Uzmanlar ise sülük tedavisinin, Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip hekimlere, steril şartlarda yaptırılması uyarısında bulunuyor.

Buz gibi suda zorlu av! Şifa için toplanıyor, bulması saatler sürüyor

1 EYLÜL-14 MART ARASI TOPLANIYOR

Tıbbi sülük avcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kota ve kurallar çerçevesinde 1 Eylül-14 Mart tarihleri arasında sulak alanlarda sülük topluyor. Sulak alanlara sahip Doyran Mahallesi'nde sülük toplayanlardan biri de 42 yaşındaki Şakir Koca. Avcılığa izin verilen dönemin önemli kısmı kış aylarına denk gelirken sülük avcıları soğuk suyun içinde saatlerce sülük arıyor. Koca, hayvancılıkla uğraştığını, sülük toplayarak geçimine katkı sağladığını söyledi. Arkadaşlarıyla sahada sülük topladıklarını belirten Koca, gerekli izinleri daha önce aldıklarını anlattı.

"TOPLADIĞIMIZ SÜLÜKLERİ İLAÇ FİRMALARINA GÖNDERİYORUZ"

Yaptıkları iş zor olsa da gelir elde ettikleri için sürdürdüklerini belirten Koca, "Çocukluktan beri burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bunun yanında arkadaşlarla birlikte sülük topluyoruz. Daha önce su ürünlerinden belgelerimizi aldık. Topladığımız sülükleri ilaç firmalarına ve sağlık alanında kullanılan yerlere gönderiyoruz." dedi.

Doyran Mahallesi çevresindeki sulak alanlarda geçmiş yıllarda sülüğün daha fazla olduğuna işaret eden Koca, "Eskiden burada sülük çok daha fazlaydı. Meralardaki sular tahliye olmadığı için sülük sayısı azaldı. Sülüklerin çoğalması için meralardaki sularımızın tahliye olması gerekiyor." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası