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Erdal Beşikçioğlu'nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor

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Erdal Beşikçioğlu&#039;nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran ve gözetim altına alınan sokak köpeğiyle ilgili aldığı karar tepkilere neden oldu. Birçok vatandaş Beşikçioğlu'nu yasalara uymamakla suçlarken, yorumlarda "Açıkça anayasayı çiğniyor", "Başkan suç işliyor" ifadeleri yer aldı. 

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasıyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Vakanın büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirten Beşikçioğlu'nun köpekle ilgili aldığı karar tepkilere neden oldu. 

"ALINDIĞI YERE GERİ BIRAKILACAK" 

Sokak köpeğinin Y.K. isimli bir çocuğu ısırmasının ardından gerekli adımları attıklarını söyleyen Beşikçioğlu, "Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır" dedi.

Erdal Beşikçioğlu'nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor - 1. Resim

"HER SOKAK HAYVANININ CAN GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ" 

İlçenin sınırlarına diğer ilçelerden bırakılan köpek sayısında artış gözlemlediklerini kaydeden Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, can dostlarımızı korumak için gösterdiğimiz titiz çalışmalara gölge düşürebilir. Bu nedenle, ilçemizde hem sokak hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her bir çocuğun ve vatandaşın sağlığını ve hayat hakkını nasıl önemsiyorsak, her sokak hayvanının da can güvenliğini en az o kadar önemsiyoruz. Küpeli ya da küpesiz, sokak hayvanlarından gelen her şikayet ciddiyetle ele alınmakta ve gereken işlemler yapılmaktadır. Bu süreçte, ısırılan çocuğumuzun sağlık durumu titizlikle incelenmiş ve aşı kartı ile sağlık raporu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Hem köpeğin zarar görmemesi hem de ısırılan çocuğun doğru bir şekilde tedavi edilmesi adına bu süreci dikkatle yürütmekteyiz. Bu konuda hayvanseverlerimizden de anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Sokak hayvanlarımızı korurken, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak en büyük sorumluluğumuzdur."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Beşikcioğlu'nun açıklamasına tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, köpeğin alındığı yere geri bırakılmasına tepki gösterdi. Yeni düzenlemeye uyulmasını isteyen vatandaşlar, köpeğin sahiplendirilene kadar barınakta beklemesi gerektiğini belirterek Beşikcioğlu'nun yasayı çiğnediğini belirtti. 

Yorumlarda "Sahiplendirmeden geri bırakamazsınız", "Açıkça anayasayı çiğniyor", "10 gün sonra bir çocuğu daha ısırırsa", "Başkan suç işliyor", "Isırılan çocuk gariban nede olsa" ifadeleri yer aldı.

İşte Beşikçioğlu'nun paylaşımına gelen yorumlar: 

 

Erdal Beşikçioğlu'nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor - 2. Resim

Erdal Beşikçioğlu'nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor - 3. Resim

Erdal Beşikçioğlu'nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor - 4. Resim

Erdal Beşikçioğlu'nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor - 5. Resim

Erdal Beşikçioğlu'nun çocuğu ısıran köpekle ilgili kararına tepki çekti: Başkan suç işliyor - 6. Resim

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