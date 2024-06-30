Erdoğan AK Partililere sordu! CHP ile normalleşmeye kontrollü devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile atılan normalleşme adımlarına devam edilip edilmemesini partisine sordu. “Devam” kararı çıktı ancak CHP’nin “hükûmete ayar verme” algısına müsaade edilmemesi istendi.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’nin son MYK toplantısında, CHP ile diyaloğun devam edip etmemesi konusunda bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına “Ne diyorsunuz? Bu görüşmeleri keselim mi devam mı edelim?” diye sordu.

Büyük çoğunluk muhalefetle diyaloğun devam etmesinde yarar olduğunu dile getirdi. Bazı MYK üyeleri ise Özgür Özel ve diğer CHP kurmaylarının bu görüşmeleri, günlerce tartışma konusu yapmalarının, ‘Hükûmete ayar’ verme algısı oluşturduğuna dikkat çekti. Bu şartlar altında CHP ile diyaloğun AK Parti’ye zarar verebileceğini savunanların olmasına rağmen, AK Parti’deki genel eğilim muhalefetle iletişimin kesilmemesi yönünde oldu.

GERİLİM İSTENMİYOR

MYK’da kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkan diyalog zemininin toplumdan da destek gördüğü ve vatandaşın gerilim siyaseti istemediği tespitinin yapıldığı anlatıldı. Seçim zamanları karşılıklı sert açıklamaların ve eleştirilerin olabileceğini, ama şu anda böyle bir ortamın olmadığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle Özgür Özel’in MHP’ye yönelik ‘Suç ortağı’ suçlamasına da sert tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan, Cumhur İttifakı’na zarar verecek her adıma veya açıklamaya anında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

“SESSİZ KALMAYIZ”

Erdoğan “Diyalog zemini devam etsin ama, bu zeminin suiistimal edilmesine veya başka tartışmalara çekilmesine de izin vermeyiz. Bizim amacımız, millî meselelerde muhalefetle ortak bir zeminde buluşmak. Bunun dışında bir ortaklığımız olamaz. Bu nedenle, ittifakımıza zarar verecek açıklamalar karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.

