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Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerine katılan Hulusi Akar: Kalemle kılıç beraber olacak!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayı Boyu'nun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ilk günü geniş katılıma, kalabalık bir protokol eşliğinde gerçekleştirildi.

Kalabalık protokol türbe önündeki Yörükler tarafından karşılandı. Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti yapılarak dua edildi.

Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerine katılan Hulusi Akar: Kalemle kılıç beraber olacak! - 1. Resim

Şenlikte Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kayseri milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yer aldı.

"KALEMLE KILIÇ BERABER OLACAK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar şöyle konuştu:

"Biz tarihi bilmek zorundayız. Sadece bilmekte yetmez tarihimizin bilinçli şekilde olması lazım. Burada şunu görmemiz lazım ki bilinçle sonuç çıkarmamız lazım. Bu sonuçta şu kalemle kılıç beraber olacak.

Yani bir tarafta Şeyh Edebali diğer tarafta Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve diğer devlet büyükleri. İşte çalışıldığı zaman bir çınardan fışkırırcasına dünyaya hâkimiyet, bölgeye hâkimiyet gayet kolay oluyor. Dolayısıyla bizim bir tarafta ilme, fenne ağırlık verirken diğer taraftan da gücümüzü kuvvetimizi artırmak suretiyle silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimizin güçlü olması ve hiçbir hataya, hiçbir boşluğa meydan vermeden sürdürülmesi gerekiyor.

Bu manada diyoruz ki bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Buna sahip çıkmamız lazım bunun eğitimini ilk günlerden itibaren gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza vermemiz lazım" 

Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerine katılan Hulusi Akar: Kalemle kılıç beraber olacak! - 2. Resim

"YÖRÜK TÜRKMENLER OLARAK BİZLER HAZIRIZ"

Karakeçeli Yörük Türkmen Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı Fadime Uzun, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğü'te ecdadımızı yad edip kültürlerini yaşatmak için her yıl Eylül ayının 2'inci haftasında bir araya geldiklerini vurguladı.

"Bu büyük temelde başta Ertuğrul Gazi olmak üzere oğlu Osman Bey, Dündar Bey, Savcı Bey gibi askeri dehaların yanında Şeyh Edebali, ilk hutbeyi okuyarak Osmanlı cihan devletinin kuruluşunu ilan eder. Dursun Fakih gibi ilim adamlarının da rolü büyük olmuştur. Hayme Ana gibi Türk anaları da büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bizleri buraya getiren Yunusça duygularımız, Mevlanamızın hoşgörüsü, Şeyh Edebali'nin vasiyetleridir. Dünya durdukça vatanımız için canımızı, kanımızı hiç düşünmeden vermeye Yörük Türkmenler olarak bizler hazırız" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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