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Eski muhtar dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu silahla katletti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski muhtar dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu silahla katletti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da eski muhtar Fazlı Y., eşi ve oğlunu silahla öldürdü. Muhtarın eşi ve oğlunu silahla vurduktan sonra ambulansı arayarak yardım istediği belirtildi. Anne ve oğlun olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun’un Çamoluk ilçesinde eski muhtar katliamı yaşandı. Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y. (56), aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile eşi Hanife Y. (54) ile oğlu Beytullah Y.’yi (24) silahla vurdu.

ÖNCE VURDU, SONRA YARDIM İSTEDİ

Daha sonra ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Fazlı Y. jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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