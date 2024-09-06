Eskişehir'de boğazı kesik halde bulunmuştu... Savcılık Tuğba Koç hakkında açıklama yayımladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de, evlilik yıl dönümünde otomobilde boğazı kesilmiş halde bulunan Tuğba Koç hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı.

Başsavcılık, 3 Eylül tarihindeki olayla ilgili maktulenin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamanın tamamı ise şöyle;

“03/09/2024 tarihinde Eskişehir'de Tuğba Koç'un araç içerisinde ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında "Tuğba Koç'un Katili Belli Oldu" başlığı ile yer alan, akabinde Tuğba Koç'un bulunduğu araç camının neden kırık olduğu, ayakkabılarının neden ayağında olmadığı, olayı ihbar edenin neden komşuları olduğu vb. soruların yer aldığı haberler dolayısıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tuğba Koç'un ölü olarak bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, olay yeri ve otopsi incelemesi yapılarak olay yerine ilişkin kamera kayıtları araştırılmıştır. Olayı ihbar eden kişinin maktulenin görümcesi B.K. olduğu, araç camının A.K. tarafından, eşini ölü olarak görmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıklar karşısında üzüntü ve öfke ile kırıldığının güvenlik kamera kayıtlarında sabit olduğu, anılan haberlerde maktulenin ayaklarının çıplak olduğu belirtilmiş ise de, olay yeri incelemesi sırasında maktulenin ayakkabılarının ayaklarında olduğu, Tuğba Koç'un bulunduğu araca yönelik geriye dönük yapılan araştırmada aracın üç günlük tüm hareketlerinin incelendiği, herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, olaydan önce eşler arasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen herhangi bir olayın bulunmadığı, olayın yaşandığı gece ve öncesinde Tuğba Koç'un ikametinde yüksek ses, bağırış ve kavga olduğuna dair herhangi bir ihbarın bulunmadığı, olayın sonrasında da Tuğba Koç'un komşularının ikamette yaşanan kavga ile ilgili beyanlarının bulunmadığı, maktulenin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup, soruşturma dosyasına yansımayan, dosyadaki veri bilgi ve delillerle doğrulanmayan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği, bu tür paylaşımlarda bulunan ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”