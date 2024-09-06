Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eskişehir'de boğazı kesik halde bulunmuştu... Savcılık Tuğba Koç hakkında açıklama yayımladı

Eskişehir'de boğazı kesik halde bulunmuştu... Savcılık Tuğba Koç hakkında açıklama yayımladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de, evlilik yıl dönümünde otomobilde boğazı kesilmiş halde bulunan Tuğba Koç hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı.

Başsavcılık, 3 Eylül tarihindeki olayla ilgili maktulenin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamanın tamamı ise şöyle;

“03/09/2024 tarihinde Eskişehir'de Tuğba Koç'un araç içerisinde ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında "Tuğba Koç'un Katili Belli Oldu" başlığı ile yer alan, akabinde Tuğba Koç'un bulunduğu araç camının neden kırık olduğu, ayakkabılarının neden ayağında olmadığı, olayı ihbar edenin neden komşuları olduğu vb. soruların yer aldığı haberler dolayısıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tuğba Koç'un ölü olarak bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, olay yeri ve otopsi incelemesi yapılarak olay yerine ilişkin kamera kayıtları araştırılmıştır. Olayı ihbar eden kişinin maktulenin görümcesi B.K. olduğu, araç camının A.K. tarafından, eşini ölü olarak görmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıklar karşısında üzüntü ve öfke ile kırıldığının güvenlik kamera kayıtlarında sabit olduğu, anılan haberlerde maktulenin ayaklarının çıplak olduğu belirtilmiş ise de, olay yeri incelemesi sırasında maktulenin ayakkabılarının ayaklarında olduğu, Tuğba Koç'un bulunduğu araca yönelik geriye dönük yapılan araştırmada aracın üç günlük tüm hareketlerinin incelendiği, herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, olaydan önce eşler arasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen herhangi bir olayın bulunmadığı, olayın yaşandığı gece ve öncesinde Tuğba Koç'un ikametinde yüksek ses, bağırış ve kavga olduğuna dair herhangi bir ihbarın bulunmadığı, olayın sonrasında da Tuğba Koç'un komşularının ikamette yaşanan kavga ile ilgili beyanlarının bulunmadığı, maktulenin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup, soruşturma dosyasına yansımayan, dosyadaki veri bilgi ve delillerle doğrulanmayan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği, bu tür paylaşımlarda bulunan ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Qualcomm, Intel'in çip tasarım birimlerine göz dikti! Satın alma iddiaları güçleniyorİzmir'deki elektrik faciasının davasında yürek yakan sözler: Keşke oradan ben geçseydim...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'deki elektrik faciasının davasında yürek yakan sözler: Keşke oradan ben geçseydim... - GündemElektrik faciasının davasında yürek yakan sözler2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı - GündemAdaylar dikkat! YKS ek yerleştirme tercihleri başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar - Gündem"28 Şubat'taki vesayetçi uygulamaları kaldırdık"Bakan Hakan Fidan Kosova'da: Filistin meselesinde Mısır bir ön cephe ülkesidir! - GündemBakan Hakan Fidan Kosova'da: Filistin meselesinde Mısır bir ön cephe ülkesidir!İyi Parti milletvekili Dursun Ataş istifa etti - GündemYaprak dökümü sürüyor! İyi Parti'de bir istifa dahaKocaeli'de 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan kadın yakalandı - Gündem1 milyon TL'lik hırsızlık yaptı, uzağa kaçamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...