Eskişehir'de hemşire Tuğba Koç'un şüpheli ölümü: Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de evliliğinin birinci yıl dönümünde aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan hemşire Tuğba Koç'un eşi gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eş A.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.K.'nin, eşinin uzun zamandır uyku problemi yaşadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç, otoparktaki aracının arka koltuğunda hareketsiz halde yatarken bulundu. Koç'u gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler boğazı kesilen genç kadının öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polisin başlattığı çalışmada, eşi A.K. gözaltına alınmıştı. A.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı. A.K.'nin, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'İNTİHAR' EMARELERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Tuğba Koç'un otopsisinde intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.