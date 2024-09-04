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Eskişehir'de hemşire Tuğba Koç'un şüpheli ölümü: Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de evliliğinin birinci yıl dönümünde aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan hemşire Tuğba Koç'un eşi gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eş A.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. A.K.'nin, eşinin uzun zamandır uyku problemi yaşadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki hemşire Tuğba Koç, otoparktaki aracının arka koltuğunda hareketsiz halde yatarken bulundu. Koç'u gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler boğazı kesilen genç kadının öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polisin başlattığı çalışmada, eşi A.K. gözaltına alınmıştı. A.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'de hemşire Tuğba Koç'un ölümü: Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı - 1. Resim

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı. A.K.'nin, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de hemşire Tuğba Koç'un ölümü: Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı - 2. Resim

'İNTİHAR' EMARELERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Tuğba Koç'un otopsisinde intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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