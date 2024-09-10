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Eskişehir'de park görevlisine köpek saldırdı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir&#039;de park görevlisine köpek saldırdı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de parkta görevli olarak çalışan kişiye sahipsiz başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonrası görevli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Dede Korkut Parkı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre parkta bakım ve onarım görevlisi şahsa köpek saldırdı. 

Eskişehir'de park görevlisine köpek saldırdı! - 1. Resim

Parkta dolaşan sokak köpeklerinden birisinin saldırısına uğrayan görevli, hafif şekilde yaralandı. Köpek saldırısı sonucunda yaralanan park görevlisi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de park görevlisine köpek saldırdı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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