Eskişehir'de park görevlisine köpek saldırdı!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir'de parkta görevli olarak çalışan kişiye sahipsiz başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonrası görevli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Dede Korkut Parkı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre parkta bakım ve onarım görevlisi şahsa köpek saldırdı.
Parkta dolaşan sokak köpeklerinden birisinin saldırısına uğrayan görevli, hafif şekilde yaralandı. Köpek saldırısı sonucunda yaralanan park görevlisi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı