Gaziantep'te skandal! Okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Veliler durumdan şikayetçi olurken soruşturma başlatıldı, okul yönetimi kantinin sözleşmesini feshetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda skandal bir olay meydana geldi.
VELİLER ŞİKAYET ETTİ
İddiaya göre kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar