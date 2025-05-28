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Gaziantep'te skandal! Okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Veliler durumdan şikayetçi olurken soruşturma başlatıldı, okul yönetimi kantinin sözleşmesini feshetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda skandal bir olay meydana geldi.

VELİLER ŞİKAYET ETTİ

İddiaya göre kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.

Gaziantep'te skandal! Okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te skandal! Okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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