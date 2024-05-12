Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gözler Erdoğan-Miçotakis zirvesine çevrildi! Masaya hangi konular yatırılacak?

Gözler Erdoğan-Miçotakis zirvesine çevrildi! Masaya hangi konular yatırılacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler Erdoğan-Miçotakis zirvesine çevrildi! Masaya hangi konular yatırılacak?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır süren yakınlaşmada bugün yeni bir adım atılacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atılacak. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler de konuşulacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinin ardından resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor.

İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLECEK

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Leverkusen nağmağlup şampiyonluğa koşuyor! Xabi Alonso'nun hedefi 1 rekor 2 kupa varOkan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan'ın iftiralarına rest! - GündemAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan'a sert tepkiÖzgür Özel, CHP belediyelerini hedef aldı: Başkanları uyardım, Arapça Kur’an dilidir - Gündem"Etkileşim alacağım diye sökemezsiniz!"Yine Esenyurt yine olay! Bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda ağır yaralılar var - GündemEsenyurt'ta silahlı saldırı! Ağır yaralılar varAnneler Günü'nde feci kaza! Annesi ağır yaralanan kızın feryadı yürek buruktu - GündemAnnesi ağır yaralanan kızın feryadı yürek buruktuToz taşınımı Türkiye'yi sardı, dağ adeta kayboldu! O anlar kameralara böyle yansıdı - GündemTürkiye'yi sardı, dağ adeta kayboldu! O anlar kameradaCumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Batı'nın insanlık anlayışı için turnusol oldu - Gündem"İsrail söz konusu olunca faşizme dümen kırdılar"
Sonraki Haber Yükleniyor...