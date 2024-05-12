Gözler Erdoğan-Miçotakis zirvesine çevrildi! Masaya hangi konular yatırılacak?

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 23:51 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 00:12 - Güncelleme:

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Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır süren yakınlaşmada bugün yeni bir adım atılacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atılacak. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler de konuşulacak.