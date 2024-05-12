Gözler Erdoğan-Miçotakis zirvesine çevrildi! Masaya hangi konular yatırılacak?
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır süren yakınlaşmada bugün yeni bir adım atılacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atılacak. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler de konuşulacak.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinin ardından resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye'ye geliyor.
İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLECEK
İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi