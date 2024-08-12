Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hakan Fidan, Blinken'la görüştü! Gündemde Gazze'de ateşkes var

Hakan Fidan, Blinken'la görüştü! Gündemde Gazze'de ateşkes var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hakan Fidan, Blinken&#039;la görüştü! Gündemde Gazze&#039;de ateşkes var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. İki bakan mini zirvede Gazze'de ateşkes konusunu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

Fidan ayrıca ABD'li mevkidaşına İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi. Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu ifadelere yer verdi:
"Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı. Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Sayın Bakanımız ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Erdoğan’ın sözleri GKRY yönetiminde panik oluşturdu! O sözleri çok çok ciddiye alınmalıNusret’e gidip 7 kişinin yediği hesabı paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Yerlikaya duyurdu: Şırnak Silopi'de patlama, 1 kişi hayatını kaybetti - GündemSilopi'de patlama! Ölü ve yaralılar varErdoğan’ın sözleri GKRY yönetiminde panik oluşturdu! O sözleri çok çok ciddiye alınmalı - Gündem"O sözleri çok çok ciddiye alınmalı"Başakşehirde ortalık karıştı, iki aile birbirine girdi! Yaralılar var - GündemBaşakşehirde ortalık karıştı, iki aile birbirine girdi! Yaralılar var9 kişinin öldüğü katliam gibi kazada ön rapor çıktı! Oklar şoförü gösteriyor - Gündem9 kişinin öldüğü katliam gibi kazada ön rapor çıktı!Uzunköprü'deki köpek vahşetine belediyeden açıklama: Caniler hesap verecek - GündemUzunköprü'deki köpek vahşetine belediyeden açıklamaAvcılar'da dehşet! Babasını acımadan öldürdü, annesiyle kardeşini bıçakladı - GündemAvcılar'da bir kişi ailesini katletti
Sonraki Haber Yükleniyor...