Hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet sandık sorgulama ekranı erişime açıldı

Yerel seçimlere 45 gün kala, seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı. YSK'den yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel seçimleri için takvim adım adım işliyor. Sandığa 45 gün kala seçmenin nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı da belli oldu.

Seçmenler, yerel seçimlerde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilecek.

YSK'dan yapılan uyarıda ise seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.