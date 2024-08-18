Hatay İskenderun'da 4 katlı yıkılan binada felaket anları kameraya yansıdı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan 4 katlı binanın kontrollü olarak yıkılacak diye yaklaşan vatandaşlar kıl payı kurtuldular. O felaket anlarında yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binalar da enkaz kaldırma çalışmalar devam ediyor.

İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan 1856. Sokak'taki 4 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yıkım anını meraklı gözlerle izleyen vatandaşların paniği ise dikkat çekti.

Bina yıkımına şahit olan 17 yaşındaki Muhammed Furkan Ersoy, “6 Şubat depremini hatırlatıyor bize, ağır hasarlı binaların yıkımları gerçekleştiriliyor, şehrimiz temizleniyor. Bu enkazın kaldırılması şehrimizin görünüşünü güzelleştirecek. Biz her ne kadar 6 Şubat depremini yaşasak da ilk günü unutamıyoruz” ifadelerini kullandı.