İstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan köpük yoğunluğu dikkat çekti. Havadan çekilen köpük yoğunluğu akıllara müsilajı getirdi.
Marmara Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu. Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı.
AKILLARA MÜSİLAJ GELDİ
Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan köpükler akıllara müsilajı getirdi. Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı