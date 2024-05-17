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İstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Boğazı’nda merak uyandıran görüntü
İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Deniz Anası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan köpük yoğunluğu dikkat çekti. Havadan çekilen köpük yoğunluğu akıllara müsilajı getirdi.

Marmara Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu. Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı.

AKILLARA MÜSİLAJ GELDİ

Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan köpükler akıllara müsilajı getirdi. Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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