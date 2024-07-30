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İstanbul'da peş peşe toprak kayması! Kamyonlar devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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İstanbul&#039;da peş peşe toprak kayması! Kamyonlar devrildi

Gündem Haberleri  / Ajanslar

İstanbul'da, Cebeci Döküm Sahasında 24 saat içinde iki kez toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasında 2 kamyonun devrildiği belirlendi.

İstanbul Sultangazi'de peş peşe toprak kayması yaşandı. Cebeci Döküm Sahası'nda yine toprak kayması oldu.

Önceki gün yaşanan toprak kaymasında 3 kamyon devrilirken bugün meydana gelen olayda ise 2 kamyon kayan toprakla devrildi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olayın ardından kamyonların kurtarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.  

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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