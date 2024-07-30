İstanbul'da peş peşe toprak kayması! Kamyonlar devrildi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Ajanslar
İstanbul'da, Cebeci Döküm Sahasında 24 saat içinde iki kez toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasında 2 kamyonun devrildiği belirlendi.
İstanbul Sultangazi'de peş peşe toprak kayması yaşandı. Cebeci Döküm Sahası'nda yine toprak kayması oldu.
Önceki gün yaşanan toprak kaymasında 3 kamyon devrilirken bugün meydana gelen olayda ise 2 kamyon kayan toprakla devrildi.
ÖLÜ VE YARALI YOK
Olayın ardından kamyonların kurtarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar