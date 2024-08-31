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İstanbul'da taksi şoförü ile yolcu arasında ücret kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Gündem Haberleri

Maltepe'de yolcu ile taksi şoförü arasında taksimetre kavgası çıktı. Ücreti fazla bulan müşteri ile taksici arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Maltepe'de taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia eden yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sokağa taştı o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, taksiye binen yolcu, taksi şoförünün yolu uzattığını ve taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia ederek ücreti ödemek istemedi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen yolcu ve şoför sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
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