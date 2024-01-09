İstanbul'da yılın ilk kar yağışı başladı

9 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 12:04

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı.

Soğuk hava ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı.

Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü. Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞININ BAŞLADIĞI İLÇELER

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

TEKİRDAĞ'DA DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Tekirdağ'da kış ayının başlamasıyla aylardır kar yağışını görmek isteyen vatandaşların kar hasreti de sona erdi. Meteorolojinin uyarılarından sonra Tekirdağ'da kar yağışı bu sabah etkisini gösterdi. Vatandaşlar kar yağışına sevinirken sokakta ve cadde aralarında seyir halindeki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı sebebiyle her hafta salı günü açılan pazarda bu hafta açılmazken, sadece bir pazarcının tezgahını açtığı gözlendi.

Tezgahını açan pazarcı esnafından Mehmet Ertaş aylardır kar yağışını beklediklerini ve bu duruma çok sevindiklerini ifade ederek, "Ben tezgahımı açtım. Biz istiyoruz ki kar yağsın insanlar kaçıyor. Çiftçiyiz biz barajlarımız dolacak, toprak suya doyacak. Kar yağışı sevilmez mi yeter ki kar yağsın" dedi.

TÜRKİYE SOĞUK HAVA SİSTEMİNİN ETKİSİNE GİRDİ

Türkiye’nin, bugünden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi öngörülüyor. Yağışlar, yurt genelinde yarından itibaren kara dönüşecek. Uzmanlar “Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte bugün öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olması bekleniyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

AKOM UYARIDA BULUNMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirmişti. AKOM, sıcaklıkların 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanmıştı.