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    'Uçan kale' başarıyla üssüne döndü: KAAN'a alkışlı karşılama

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    KAAN, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli muharip uçağımız KAAN, Ankara'daki ilk uçuşunun ardından tekrar üssüne döndü. Başarıyla tamamlanan uçuş sonrası KAAN, uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı. 

    Yerli ve milli uçak KAAN bugün Mürted Havalimanı'nda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 'Uçan kale' KAAN, 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

    TUSAŞ tarafından üretilen uçak, testlerinin ardından ilk kez havalandı. KAAN, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü.

    ALKIŞLI KARŞILAMA

    KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönemsinin ardından, KAAN uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

    ÖZELLİKLERİ NELER?

    KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahip. Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

    Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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