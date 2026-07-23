Kağıthane’de kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, kendisine teslim edilen 2 milyon 300 bin liralık altınlarla sırra kadem bastı. Motosikleti terk edilmiş halde bulunan gencin babası “Bana, 2 milyon lira civarında bir para bulacaksın diye baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi, fakat kimlerin yaptığını söyletemedim” diyerek oğlunun hayatından endişe duyduğunu açıkladı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yer alan bir kuyumcuda kurye olarak görev yapan Deniz Beşli (30), nakledilmesi amacıyla Kağıthane'de başka bir kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altını teslim aldı.

Kaçırıldı mı kaçtı mı? Kuyumcu kuryesi 380 gram altınla kayboldu! Ailesinden korkutan iddia

ALTINLARI ALDI, KAYBOLDU

İddiaya göre altınları teslim alan kurye sırra kadem bastı. Kuryenin nakil yaptığı motosiklet ise terk edilmiş halde bulundu. Durumu polise bildiren kuyumcu şüpheli şahıstan şikayetçi olurken, kuryenin ailesi ise çocuklarından 4 gündür hiçbir şekilde haber alamadıkları belirterek hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Kaçırıldı mı kaçtı mı? Kuyumcu kuryesi 380 gram altınla kayboldu! Ailesinden korkutan iddia

“BİZ KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Oğlunun kaçırıldığından şüphelendiğini söyleyen baba Ramazan Beşli, şöyle konuştu:

Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce yetkililerimizin onu bulup, bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz. Parasını çalıştığı yerden alıyor, müşteriye götürüyor oradan nakit parayı teslim ediyor, karşılığında altın alıyor, sonra kayıplara karışıyor. Kağıthane bölgesinde motoru terk edip, gitti. Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için biz kaçırıldığını düşünüyoruz. Başka bir şey aklımıza gelmiyor.

Kaçırıldı mı kaçtı mı? Kuyumcu kuryesi 380 gram altınla kayboldu! Ailesinden korkutan iddia

“KAFASINA SİLAH DAYANDIĞINI SÖYLEDİ”

Oğlunun daha önce tehdit edildiğini anlattığını açıklayan baba Beşli “Bana, 2 milyon lira civarında bir para bulacaksın diye baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi, fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Karakola götüreyim dedim, götüremedim. 'Tek başına gitmek istemiyorsan taksi çağırıp beraber gidelim' dedim, yine söyletemedim ve götüremedim. Sıkıntı burada, keşke bize kimlerin ne olduğunu anlatsaydı da biz ona göre güvenlik güçlerimize söylerdik. Yıllardır merhabalığımız var, tanıştığımız insanlar. Ama benim çocuğumun da bunu bu şekilde yapacağını asla düşünemiyorum" diye konuştu.

Kaçırıldı mı kaçtı mı? Kuyumcu kuryesi 380 gram altınla kayboldu! Ailesinden korkutan iddia

“Canından endişe ettiğimiz için içimiz rahat değil. En kısa sürede bize yardımcı olunursa çok seviniriz. Telefonunun üzerinde olmadığı görünüyor. Keşke bir telefonu olsaydı, en azından sinyal verdiği yerden de bulunabilirdi. Telefonlarına hiç ulaşılmıyor” diye konuşan endişeli baba, oğlunun bir an önce bulunması için yardım istedi.

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