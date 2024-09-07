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Kahramanmaraş merkezli depremi hissedenler panik yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 5 büyüklüğündeki depremi Gaziantep'te hissedenler panik halinde kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çalışanların panikle kendisini dışarı atarken müşterinin rahatlığı ise dikkat çekti. Bir başka görüntüde ise bir ofisteki eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler depremin şiddetini bir kez daha gösterdi.

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de ciddi şekilde hissedildi. Depremin şiddetiyle vatandaşlar can havli ve panikle kendilerini dışarı attı.

Deprem anında yaşanan panik ise Gaziantep'te bulunan bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden çalışanların can havli ve panikle kendilerini dışarı atarken o esnada tıraş olan müşterinin rahatlığı ve hareket dahi etmemesi dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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