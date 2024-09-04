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Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde minibüs domates yüklü traktöre çaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

10 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaza sonrası traktördeki domatesler yollara döküldü. 

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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