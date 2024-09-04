Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde minibüs domates yüklü traktöre çaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yüklü traktöre arkadan çarptı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza sonrası traktördeki domatesler yollara döküldü.
Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı