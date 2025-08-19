Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahreden görüntü! 15 bin dönüm alan griye döndü
Gündem Haberleri

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan ve 3 günün sonunda söndürülebilen yangının ardından acı manzara kaldı. Yaklaşık 15 bin dönüm küle dönerken, yürekleri sızlatan manzara havadan görüntülendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos tarihinde Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden 1000'den fazla personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Kahreden görüntü! 15 bin dönüm alan griye döndü - 1. Resim

15 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3 günün sonunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 bin dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Balandız Mahallesi'nde su borusu kaynağı yapan yüklenici firma çalışanlarının ihmali sonucu çıktığı tespit edilmişti. Bunun üzerine gözaltına alınan firma sahibi S.K.'ninde aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Kahreden görüntü! 15 bin dönüm alan griye döndü - 2. Resim

ACI MANZARA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Orman ekiplerinin yer yer soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, ilgili birimler tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken, zarar gören alanında 15 bin dönümden fazla olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar 53 evin hasar gördüğü bölgede saha taramasının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yanan bölgede ortaya çıkan acı manzara havadan görüntülendi. Yanan alanlar net olarak gözlemlenirken, görüntüler görenleri üzdü.

