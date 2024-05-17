Karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Çorum’da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti.
Çorum'da Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta Hasan Orhan isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak’ı silahla vurarak öldürdü.
CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
Olayın ardından aynı silahla intihar eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı