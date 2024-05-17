Karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2024 13:56 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 14:22 - Güncelleme:

Çorum, Cinayet, Boşanma, Haber

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Çorum’da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti.