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Karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti
Çorum, Cinayet, Boşanma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti.

Çorum'da Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta Hasan Orhan isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak’ı silahla vurarak öldürdü.

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından aynı silahla intihar eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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