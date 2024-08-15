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Kasım Gülpınar AK Parti'ye geçecek mi? Fatih Erbakan iddialara cevap verdi

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Kasım Gülpınar AK Parti&#039;ye geçecek mi? Fatih Erbakan iddialara cevap verdi

Gündem Haberleri

YRP lideri Fatih Erbakan, GELECEK Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına açıklık getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi'nin genel merkezinde gerçekleşen ziyarette heyetler arası görüşme yapıldı. Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını yanıtladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Görüşmenin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Erbakan, Yeniden Refah Partili belediyelerin elindeki avantajların alındığını savunarak, “İmkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve milletin iradesine rağmen siyaseten uygun olmayan bir şekilde operasyon ve transferler yapıldı. Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz” ifadesini kullandı.

GÜLPINAR İDDİALARINI CEVAPLADI

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını da yanıtlayan Erbakan, şunları kaydetti:

“Kasım Bey, Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz.

"YRP OLARAK İHTİMAL  VERMİYORUZ"

Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken, Kasım Gürpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor.

Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz.”

Düzenleyen:  - Gündem
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