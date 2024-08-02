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Kaymakamın da aralarında bulunduğu 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Kaymakam ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı’nın da bulunduğu 11 kişi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçeye bağlı Kadıköy’de Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını incelemek için Kadıköy’e gitti. Kadıköy Muhtarlığı tarafından, yol yapım çalışmasını inceleyen Yılmaz, Kılınç ile beraberindeki personele, aralarında tavuk etinin de yer aldığı ikramda bulunuldu.

MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE GİTTİLER

Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı. Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç’ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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