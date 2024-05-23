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Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Sead Dedeic ve Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Sead Dedeic ve Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Narkotik, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan iki suçlunun İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

"Fransa tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama” suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Hollanda'nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar” suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul'da yakalandılar - 1. Resim

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

Sead Dedeic: 28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 yılı Nisan ayında interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. 

Marciano Eugene Ruimwijk: Hakkındaki Kırmızı Difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı. 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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