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    • Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme: Aziz Yeniay şikayetçi oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Küçükçekmece&#039;deki saldırıyla ilgili yeni gelişme: Aziz Yeniay şikayetçi oldu
    Seçim, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, seçim çalışmaları sırasında yaşanan silahlı saldırı ile ilgili adliyeye giderek şikayetçi oldu. Yeniay'ın beyanında saldırının kendisi çıktıktan kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve kendisine yönelik olduğunu söylediği öğrenildi.

    Yerel seçimlere sadece 'aday' gündemiyle değil 'saldırı' gündemiyle de gidiliyor... Geçtiğimiz hafta Adana Büyükşehir Belediyesi'nde alacak verecek meselesi ile silah sesleri yükselmişti. Ondan önce ise AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın geçtiğimiz cumartesi günü bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması’ programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

    Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti.

    26 GÖZALTI

    Düzenlenen bir dizi operasyon ile 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde 4 suça sürüklenen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. 22 şüpheli ise saat 13.00 sıralarında adliyeye getirildi.

    SALDIRGANLARDAN BAZILARI ÇOCUK

    Savcılık karşısına çıkan 4 suça sürüklenen çocuktan 3’ü tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken yaşı 18’den küçük 1 şahsın ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

    'SALDIRI BANA YÖNELİKTİ'

    Öte yandan Aziz Yeniay’ın da adliyeye gelerek olaya ilişkin şikayetçi olduğu ve beyanda bulunduğu öğrenildi. Yeniay’ın beyanında saldırının kendisi çıktıktan kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve kendisine yönelik olduğunu söylediği öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Gündem > Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme: Aziz Yeniay şikayetçi oldu
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