Kuzey Marmara Otoyolu'nda yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle gişe ile otobüs arasında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Otoyolun Kınalı Gişeleri'nden geçen bir yolcu otobüsü, bir otomobile çarptı.

ARAÇTA SIKIŞINLAR VAR

Otomobil, çarpmanın etkisiyle gişe ile otobüs arasında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, araçta sıkışanlar olduğu ifade edildi. Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası