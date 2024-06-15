Lamba değiştirirken dengesini kaybetti! Balkondan düşen komiser hayatını kaybetti

Arnavutköy'den acı haber geldi... 11. kattaki evinin balkonundaki lambayı değiştirirken dengesini kaybeden komiser Şenol Özcan aşağı düştü. Komiser hayatını kaybetti.

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Arnavutköy'de 11. kattaki evinin balkonunda merdivene çıkarak lamba değiştirmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düşen komiser hayatını kaybetti.

BALKONDA LAMBAYI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ömerli Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğinde görevli komiser Şenol Özcan, 11. katındaki evinin balkonunda lambayı değiştirmek için merdivene çıktı.

BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Bir anda dengesini kaybeden Şenol Özcan, balkondan aşağı düştü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralanan Özcan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için dairede detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVİNDE YALNIZDI

Site sakini Aykut Aktaş, “Şenol komiserimiz, evinde yalnız bir zamanda balkonundaki lambasını değiştirmek için sandalyesini koyuyor galiba. Aldığımız bilgiye göre bir denge kaybı yaşayarak balkonundan 11. kattan düşüyor. Kendisi benim de çok iyi tanıdığım bir abim. Sitemizdeki elim bir kaza sonucu kendisini kaybettik. Ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.