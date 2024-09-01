Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 20.40 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 11.55 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.

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Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti.

Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Malatya Pütürge merkezli korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı.

PÜTÜRGE 3,2 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 20.39 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 11.55 kilometre derinliğinde hissedildi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI VERİLER

Kandilli Rasathanesi ise depremi Söğütlü-Pütürge merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,0 olarak ölçtü.

Kandilli'ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.