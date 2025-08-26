Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Malazgirt'e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı

Malazgirt'e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı

- Güncelleme:
Malazgirt&#039;e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı
Gündem Haberleri

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için Muş'a giden MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker tarafından karşılandı. Programı yan yana izleyen ikili dikkat çekerken, MHP'nin hesabından yapılan açıklamada "Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu ifade ettiler" denildi.

Devlet erkanı Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı için Muş'ta...

Dün Ahlat'ta başlayan program, bugün Malazgirt'te devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı etkinlikte, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok lider hazır bulundu. Erdoğan ve Bahçeli ise programın ardından baş başa görüştü.

Malazgirt'e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı - 1. Resim

DEM PARTİLİ BAŞKAN KARŞILADI

Öte yandan MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bahçeli, kendisini karşılayan DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet etti.

Malazgirt'e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı - 2. Resim

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Türker, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin teşekkürlerini iletti ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Malazgirt'e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı - 3. Resim

MHP'nin X hesabından yapılan açıklamada ise "Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM Partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn. Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu ifade ettiler" denildi.

İki ismin görüşmesinden kareler de servis edildi.

