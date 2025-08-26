Bitlis'te dikkat çeken anlar! Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılmak üzere geldiği Bitlis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'A 2 ESER DİNLETİLDİ

Bengü Türk'te yer alan habere göre MHP lideri Bahçeli, özel hazırlanan "Canların Türküsü" ve "Kardeşlik Türküsü" eserlerini Ahlat’taki konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dinletti.

Her iki eseri de büyük beğeniyle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

'CANLARIN TÜRKÜSÜ' SÖZLERİ

Türkünün sözleri şöyle:

"Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar / Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye’mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt’e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet’e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa’nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk’ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî’nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş’in elçileriyiz.) "

'KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ' SÖZLERİ

Türkünün sözleri şöyle:

Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda,

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara.