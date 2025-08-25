Erdoğan'dan 23,4 milyar TL'lik müjde! Destek ödemesinden kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Konuşmasında geçtiğimiz aylarda çiftçilerin yaşadığı zirai don felaketine değinen Erdoğan, 23,4 milyar TL'lik müjdeyi duyurdu.

Peki, Erdoğan'ın açıkladığı 23,4 milyar TL değerindeki destek ödemesinden kimler yararlanabilecek? Üreticiler ve çiftçiler konuyu yakından takip ediyor.

ERDOĞAN'DAN 23,4 MİLYAR TL'LİK MÜJDE!

Hükümetin zirai donla mücadele konusunda seferber olduğunu vurgulayan Erdoğan, 23,4 milyar liralık destek ödemesi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"420 bin üreticimize 23.4 milyar TL destek ödemesi yapacağız. Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamındaki 5 bin 300 üreticimiz için toplam 23 milyar lira hasar tazminatı oluştuğunu tespit ettik. Bunun 7 milyar lirasını çiftçilerimize ödedik. 16 milyar liralık kısmını da Kasım ayına kadar ödemeyi planlıyoruz."

DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 23,4 milyar TL'lik destek ödemesi, 420 bin üreticiyi kapsıyor. Öte yandan Erdoğan, TARSİM kapsamındaki 5 bin 300 çiftçinin 7 milyar lira değerindeki hasar tazminatını ödediklerini belirtti.

Geri kalan ödemelerin ise Kasım ayına kadar yapılması bekleniyor.