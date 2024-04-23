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Manisa'da evde sera kurup, kenevir yetiştirmişler   

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;da evde sera kurup, kenevir yetiştirmişler   

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Salihli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerinin evin birer odasını uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Serada saksılarda ekili 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, K.E.(42) ve E.E. (42) ikametlerine kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

İki ikamete operasyon düzenleyip, arama yapan ekipler, aramalarda karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Tek tek evin odalarında arama gerçekleştiren ekipler, kapısını açtıkları bir odanın adeta zehir serasına dönüştürüldüğünü tespit etti.

Manisa'da evde sera kurup, kenevir yetiştirmişler    - 1. Resim

Yapılan aramalarda farklı boylarda 62 kök kenevir, 147 adet ısı verici led lamba, 1 adet fan ve filtreden oluşan havalandırma düzeneği ile 2 adet vantilatör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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